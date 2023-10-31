



После погромов в Дагестане: Дуров вводит "баны" в Telegram

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров решился на усиление контроля за контентом, который призывает к насилию.



Таким образом он отреагировал на сообщения, которые начали массово поступать на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, где дагестанцы в ожидании рейса с Тель-Авива выискивали евреев для линча.



По словам Дурова, он уже заблокировал "Утро Дагестан", где публиковались сообщения с прямыми угрозами в отношении евреев. Именно этот Telegram-канал, по версии региональных властей, считается ответственным за антисемитские погромы в аэропорту.



"Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира", — сообщил Дуров.







Стоит заметить, что каналы ХАМАС Дуров отказывался блокировать около 2,5 недель после того, как террористы устроили зверскую резню в Израиле. Предприниматель объяснял это тем, будто контент с угрозами в отдельных случаях мог "спасти жизни". Судя по всему, прикрыть Telegram-каналы ему все же пришлось по запросу Google.