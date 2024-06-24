



После статьи о складах оружия: послы со всего мира на туре в аэропорту Бейрута



Саудовский телеканал Al-Hadath сообщил, что начался тур послов иностранных государств начался в аэропорту Бейрута.



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Саудовский телеканал Al-Hadath сообщил, что начался тур послов иностранных государств начался в аэропорту Бейрута.



Послы со всего мира приглашены туда министром транспорта Ливана Али Хамиа после разоблачений британской газеты Telegraph, утверждавшей, что Хезболла хранит там большое количество боеприпасов.



Хамиа и директор аэропорта Фади аль-Хассан возглавили экскурсию, в которой приняли участие послы Египта, Ирака, Ирана и Индии.



Министр информации Ливана Зиад аль-Махари заявил: "Аэропорт в Бейруте - это общественный объект, который касается всех граждан. Он является олицетворением Ливана. Мы находимся в начале летнего сезона, и намерения Telegraph очень ясны".



Ранее газета The Telegraph сообщила, что Хезболла хранит в аэропорту огромное количество оружия. Источники сообщили, что объект может стать военной целью, если начнется полномасштабная война с Израилем.