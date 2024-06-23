



Аэропорт в Бейруте может стать военной целью: как его использует "Хезболла"

Террористическая организация "Хезболла" использует международный аэропорт в Бейруте для хранения огромного количества иранского оружия и боеприпасов.



Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на ливанские источники.



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Уточняется, что террористы используют аэропорт имени Рафика Харири для хранения разнообразного оружия, включая баллистические ракеты, неуправляемые артиллерийские ракеты и противотанковые управляемые ракеты с лазерным наведением.



Источники утверждают, что там также хранится взрывоопасный и токсичный белый порошок, известный как гексоген. Работник аэропорта сообщил журналистам на условиях анонимности, что иранское оружие прибывает туда на рейсах в "загадочных больших коробках".



"Когда они начали проходить через аэропорт, мы с друзьями испугались, потому что знали, что происходит что-то неладное. Ситуация - чрезвычайно серьезная", - сообщил он.



В Ливане также отмечают, что объемы поставок из Ирана резко возросли с начала войны между Израилем и ХАМАСом в Газе. Это привело к опасениям того, что аэропорт может стать военной целью в случае полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой".



"Я действительно верю, что погибну от взрыва или от того, что Израиль нанесет удар. И погибнем не только мы, погибнут обычные люди, приезжающие или уезжающие в отпуска. Если аэропорт разбомбят, Ливану придет конец", - добавил сотрудник аэропорта.