



Поможет ли соглашение Израиля с Саудией Нетаниягу восстановить поддержку – опрос

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приобрел бы политическую силу, если бы удалось достичь соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, показал опрос, проведенный на этой неделе. Однако 39% респондентов ответили, что, по их мнению, политическое положение Нетаниягу останется прежним, и только 5% считают, что его положение ослабнет. 15% воздержались от ответа на этот вопрос .



Евреи ожидают, что Нетаниягу вероятнее выиграет от соглашения с Саудовской Аравией, в отличие от арабов, считающих, что политическая сила премьер-министра не изменится.



Опрос также показал, что любая сделка с саудовцами не остановит протесты против судебной реформы, которые продолжаются последние несколько месяцев. 55% заявили, что это не повлияет на протесты, а 16% ожидают, что это даже усилит протесты против премьер-министра. 9% респондентов считают, что соглашение с Саудовской Аравией ослабит протесты, а еще 10% не уверены в своих прогнозах.