



Польские фермеры заблокировали границу с Германией

Польские фермеры прибегли к еще более радикальным мерам и заблокировали, как обещали накануне, границу Польши с Германией. Таким образом фермеры протестуют против предполагаемого сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо. Действие привело к задержкам движения в регионе Бранденбурга, а полиция рекомендовала водителям избегать автобана A12.



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Фермеры высказали свои требования, ожидая встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском и ожидая изменений в политике по отношению к сельскому хозяйству со стороны Европейского союза. Они выразили свою обеспокоенность тем, что предлагаемые изменения могут негативно сказаться на фермерах и призывают к защите интересов аграриев.



По предварительным оценкам, блокада может продлиться до второй половины дня понедельника, 26 февраля. В настоящее время это предупредительный протест, но не исключено, что действия фермеров могут продолжиться или привести к новым блокадам в ближайшее время.