



Польша: За подрывом на "Северных потоках" стоит РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за диверсией на газопроводах "Северный поток" стоит Россия.



Об этом он сказал на саммите Европейского политического общества



"Самое правдоподобное, согласно информации, которую мы также получаем от наших зарубежных друзей, это дело рук российских служб", - отметил глава польского правительства.



Он также отметил, что предложение РФ несколько дней назад пустить газ по невредимой нити "Северного потока-2" только подтверждает его слова.



"Очевидно, об этом мы сегодня и завтра здесь будем говорить. Это показывает, что здесь и сейчас ЕС и целая Европа должны быть едины в связи с российским шантажом", - сказал Моравецкий.