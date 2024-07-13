



Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной

Варшава рассматривает возможность вмешательства после того, как удары разрушили энергосистему и уничтожили крупнейшую детскую больницу в Киеве.



По словам Варшавы, Польша рассматривает вопрос о том, сможет ли она перехватить российские ракеты, направляющиеся для нанесения ударов по украинским городам, в то время как западные союзники наращивают поставки средств ПВО, чтобы помочь защитить гражданское население и важнейшую энергетическую инфраструктуру.



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Выступая в Американском институте предпринимательства в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что это предложение, первоначально выдвинутое Киевом, рассматривается и включено в соглашение о совместной обороне, подписанное двумя странами.



"На данном этапе это идея. В нашем соглашении говорится, что мы будем изучать эту идею", - сказал Сикорский.

