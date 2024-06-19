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Покушение на казахского журналиста в Киеве: Токаев отреагировал
19.06.2024 13:20 Алина Груднева

Покушение на казахского журналиста в Киеве: Токаев отреагировал

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал обвинения в свой адрес относительно того, что он якобы заказал убийство казахского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве.

Об этом сообщает казахское издание TengriNews.

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По словам Токаева, он поручил дипломатическим ведомствам и правоохранителям направить Украине запрос относительно покушения.

"В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - сказал он.

Накануне супруга Садыкова заявила, что журналист находится в тяжелом состоянии после покушения. Как известно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, когда тот находился в машине. Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование.

По словам жены потерпевшего Натальи Садыковой, ее муж был "костью в горле" для президента Казахстана.

"Токаев - главный заказчик этого убийства и у меня нет никаких сомнений в этом”, - обвинила женщина президента Казахстана.

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