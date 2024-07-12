



Пограничники в Финляндии официально могут разворачивать мигрантов из РФ

Финский парламент официально разрешил пограничникам блокировать на границе искателей убежища, которые следуют с территории РФ.



По данным издания Yle, соответствующий закон был принят 12 июля.



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Решение закрыть границу для российских мигрантов поддержали 167 парламентариев, против выступил 31, а еще один воздержался.



"Это мощный сигнал для России, мощный сигнал для наших союзников, что Финляндия заботится о собственной безопасности, мы заботимся о безопасности границ ЕС", - сказал премьер-министр Петтери Орпо.



Законодательная инициатива вводится на год. Действие закона может быть продлено.