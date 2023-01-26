



Почему сосед Израиля потратит 4 миллиарда долларов на новые истребители

Модернизированная модель истребителя F-16 Block 70 совершила успешный первый полет во вторник на этой неделе из Гринвилла, Южная Каролина, США. Об этом сообщила компания-производитель Lockheed Martin. Общая продолжительность полета составила около 50 минут и включала проверку двигателя, управления полетом, топливных систем и базовое техническое обслуживание самолета.



Это модель, которую в конце прошлой недели решила купить Иордания. Всего будет куплено 12 таких самолетов для Королевских иорданских ВВС. Сделка была подписана в четверг командующим Королевскими ВВС бригадным генералом Мохаммадом Фатхи Хиясатом и заместителем главы миссии США в Аммане Рохитом Непалом.



Зачем Иордании нужен самолет? Эксперт по Ближнему Востоку и Северной Африке сообщил сайту Breaking Defense, что иорданская покупка была сделана в рамках процесса модернизации и в силу того, что Иордания является частью региональной коалиции против иранских боевиков в Сирии и Ираке, что включает в себя работу с сирийскими и российскими системами ПВО, размещенными в Сирии.