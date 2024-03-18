Новости » Политика
Плющенко и Рудковская не просто проголосовали за Путина
18.03.2024 16:45 MIGnews.com

Плющенко и Рудковская не просто проголосовали за Путина

Когда вам упорно говорят, что спорт вне политики, не верьте. Вот семья Плющенко пришла голосовать за Путина. А вот и жена Плющенко, Яна Рудковская, толкает в кадре речь о том, что надо прийти и проголосовать за “нашего президента”. И Плющенко шепчет, что “надо прийти и проголосовать за нашего президента”. В конце кадра Рудковская акцентирует внимание на букве V, которой они обшили и себя и детей. Не верьте, друзья, что российский спорт вне политики.



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы