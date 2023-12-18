



Пхеньян провел пятый пуск межконтинентальной ракеты в этом году

Северная Корея 18 декабря запустила ракету большой дальности в Восточное море. Об этом заявили южнокорейские военные. Это уже пятый в этом году запуск межконтинентальной баллистической ракеты.



Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил, что ракета была выпущена из района Пхеньяна в 8:24 утра под повышенным углом и пролетела около 1000 километров, прежде чем приземлиться в Восточном море.



Пока не было известно, насколько высоко поднялась ракета и использовалось ли в ней твердое топливо, в настоящее время проводится углубленный анализ,.

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JCS назвал последний запуск “явным” нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северу использовать технологии баллистических ракет, пообещав сохранять готовность реагировать “подавляющим образом” на любые провокации.

