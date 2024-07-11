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Песков выдвинул ультиматум для диалога по Украине
11.07.2024 14:14 Алина Груднева

Песков выдвинул ультиматум для диалога по Украине

Москва согласится на диалог по войне в Уукраине только в том случае, если будет понимать, о чем будет идти речь.

По данным российских СМИ, такое условие выдвинул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Он заявил, будто Россия "никогда не отказывалась от диалога по поводу Украины.

"Но  мы должны понимать, о чем идет речь. С самого начала мы сказали, что для нас расширение НАТО на территорию Украины является недопустимым, недопустимой для нас угрозой для нашего существования, для нашей безопасности", - сказал он.

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