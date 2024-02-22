



Песков: “Президент не обижается на Байдена”

В четверг, 22 февраля, на конференции доноров Демократической партии в Сан-Франциско, американский президент выразился о Путине, назвав его “с.киным сыном”.



При этом Песков сказал, что это позор, когда глава государства говорит в подобном тоне. Видимо у пресс-секретаря Путина совсем плохо с памятью стало.



“Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является позором для самой страны. Я имею в виду США”, — сказал Песков корреспонденту российского телеканала.

Заявления Байдена о Путине - позорные и стыдные для самих США, но вряд ли они могут уязвить российского президента, заявил Песков. pic.twitter.com/kIlCXiD0KZ — Etna (@Etnaetoya) February 22, 2024

Байдену, по словам Пескова, “должно быть стыдно” использовать такую лексику в отношении Путина. “Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя”.