



Песков отказался от комментариев, относительно поставок ракет из КНДР

На брифинге 8 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не стал комментировать заявление США о поставках в Россию баллистических ракет из Северной Кореи, которые она уже активно применяет в войне в Украине.



Вместе с тем он опять выдвинул обвинения Западу в поставках оружия в Украину.



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"Я хотел бы обратить внимание, что по нашей территории и по гражданским объектам, по центру города Белгорода накануне Нового года, постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, произведенными в Германии, Франции, Италии, США, других странах. Давайте не забывать об этом", - сказал представитель Кремля.

