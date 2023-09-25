



Передать на хранение: Лукашенко запретил хранить и запускать дроны

Александр Лукашенко подписал указ “О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов”, который запрещает гражданам Беларуси ввозить, хранить, продавать, изготавливать и пользоваться беспилотниками.



Любое использование гражданских дронов разрешается только организациям и юридическим лицам для их “предпринимательской и профессиональной деятельности”. Для этого им нужно получить разрешение у Департамента по авиации министерства транспорта Беларуси.



Указ предусматривает создание системы государственного учета БПЛА.



У жителей Беларуси есть шесть месяцев на то, чтобы продать уже имеющиеся у них беспилотники организациям или передать их на хранение в “уполномоченную организацию, определенную правительством”. Что это за организация, не уточняется.