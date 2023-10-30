



Пентагон: США почти ежедневно отправляют поставки оружия в Израиль

Пентагон продолжает практически ежедневно поставлять оружие в Израиль, сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



"Мы не ставим никаких ограничений на то, как Израиль использует оружие", - говорит Сингх. "Это действительно зависит от израильских сил обороны, как они будут использовать оружие и как они будут проводить свои операции".



Сингх не ответила на вопрос о том, есть ли в Пентагоне опасения по поводу применения оружия, но сказала, что министр обороны Ллойд Остин регулярно подчеркивает необходимость соблюдения Израилем законов вооруженных конфликтов и максимального избежания жертв среди гражданского населения.



