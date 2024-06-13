



Пашинян отказался посещать Беларусь, пока там правит Лукашенко



Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в парламенте, сделал заявление, говоря о сотрудничестве в рамках ОДКБ.



"Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать? — заявил Пашинян. — Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь. Покуда в Беларуси президент Александр Лукашенко".



Пашинян: "Я заявляю, что впредь не буду ездить в Беларусь. Пока президент Александр Лукашенко находится в Беларуси. И вообще, заявляю, что отныне ни один официальный представитель Армении в Беларусь не поедет"



Лидер еще одной великой сверхдержавы смеет заявить🤡 pic.twitter.com/tPK6q8asJT — Советский, злой, твой (@ussrlife) June 13, 2024

Пашинян напомнил слова Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, где он заявил: "Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем... Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу".В ответ на заявление Пашиняна МИД Беларуси отозвал своего посла из Еревана, сообщает Белта. "У разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем, при чем здесь Беларусь?" — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.Ереван также отозвал своего посла из Беларуси для консультаций. Об этом сообщили в МИД Армении, не уточнив подробности.