



Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе



Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке в 2020 году войны в Карабахе против Армении.



По данным российских СМИ, он не стал называть эти государства.



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"В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", - отметил Пашинян.



Он подчеркнул, что эти две страны "создали имитацию помощи Армении".