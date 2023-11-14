



Пакистан тайно поставил Украине артснаряды на $463 млн

Тайные поставки артиллерийских снарядов: Пакистан продал Украине военное снаряжение на сумму 463 миллиона долларов. Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на BBC Urdu.



По данным издания, тайные поставки артснарядов в Украину Пакистан осуществил через две американские компании. Сообщается, что контракты на продажу 155-мм снарядов были подписаны с Global Military и Northrop Gruman в августе 2022 года, ссылаясь на федеральную систему данных о закупках США.



Данные Государственного банка Пакистана свидетельствуют о значительном увеличении экспорта оружия страны с 13 миллионов долларов США в 2021-2022 годах до внушительных 415 миллионов долларов в 2022-2023 годах.



Надо сказать, что в апреле текущего года Министерство иностранных дел Пакистана отрицало поставку оружия и боеприпасов в Украину, тогда как Президент Украины Владимир Зеленский утверждал в интервью BBC, что ракеты были получены из Пакистана.

