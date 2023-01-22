



Отчет: Нетаниягу дал обещание Салливану по плану правовой реформы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал советнику США по национальной безопасности Джейку Салливану смягчить план правовой реформы.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ, не предоставляя источника.



Нетаниягу якобы сказал Салливану, когда тот находился в Израиле с официальным визитом, что судебная реформа не будет такой драматичной, как было представлено.



По данным телеканала, он пообещал, что будет работать над тем, чтобы реформа была принята с широкого согласия.