Новости » Политика
Отчет: Нетаниягу дал обещание Салливану по плану правовой реформы
22.01.2023 21:45 Алина Груднева

Отчет: Нетаниягу дал обещание Салливану по плану правовой реформы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал советнику США по национальной безопасности Джейку Салливану смягчить план правовой реформы.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ, не предоставляя источника.

Нетаниягу якобы сказал Салливану, когда тот находился в Израиле с официальным визитом, что судебная реформа не будет такой драматичной, как было представлено.

По данным телеканала, он пообещал, что будет работать над тем, чтобы реформа была принята с широкого согласия. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы