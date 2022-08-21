



Отчет: Израиль и Ливан близки к соглашению по морским границам

Официальный источник в Ливане в субботу сообщил российским СМИ, что его страна и Израиль близки к заключению соглашения о демаркации спорной морской границы.



Об этом сообщает издание i24News.



Как заявил источник, ожидается, что соглашение между сторонами будет подписано уже совсем скоро - в сентябре.



"Мы очень близки к достижению соглашения о демаркации морской границы с Израилем", - сказал источник, отметив, что посланник США Амос Хохштейн, выступающий посредником в переговорах, скоро вернется в Бейрут.



Стоит отметить, что в последнее время лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла неоднократно угрожал Израилю в контексте переговоров о морских границах.



В пятницу он снова пригрозил эскалацией, если "посредник США не даст Ливану того, о чем он просил с точки зрения его прав".



"В случае, если Ливан не получит то, что принадлежит ему по праву, мы идем на эскалацию, независимо от того, будет подписано ядерное соглашение между Ираном и мировыми державами или нет", - заявил Насралла.