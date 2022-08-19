



"Хизбалла" угрожает эскалацией Израилю

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла пригрозил Израилю новой эскалацией.

Такой комментарий он дал по поводу продолжающегося спора о морских границах с Ливаном.

"Вопрос о морских границах, вопрос нефти и газа не имеет ничего общего с ядерным соглашением", — сказал Насралла.

По его словам, если Ливан получит то, чего хочет, будет мир.

"В случае, если Ливан не получит то, что принадлежит ему по праву, мы идем на эскалацию, независимо от того, будет подписано ядерное соглашение между Ираном и мировыми державами или нет", - добавил он.