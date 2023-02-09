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От БАГАЦа требуют признать Нетаниягу "недееспособным"
09.02.2023 16:11 Алина Груднева

От БАГАЦа требуют признать Нетаниягу "недееспособным"

"Движение за качество власти" подало в БАГАЦ петицию с требованием признать премьер-министра Биньямина Нетаниягу "недееспособным".

По данным движения, глава правительства нарушает договоренность о конфликте интересов, запрещающую ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его текущий судебный процесс по обвинению во взяточничестве.

Речь идет, в том числе, о правовой реформе, которая ограничит полномочия БАГАЦа.

"Нетаниягу доказал, что он не способен отделять свои юридические вопросы от управления страной и пытается разрушить демократию", — сказано в документе.
 

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