



Опрос: что израильтяне думают о продаже Украине систем ПВО

Около трех четвертей израильтян считают, что Иерусалим должен продать Киеву системы ПВО для защиты от России.



По данным газеты "Исраэль хайом", об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного Geocartography Knowledge Group.



В частности, 76% еврейского населения Израиля считают, что Иерусалим должен дать Украине "зеленый свет" на покупку систем ПВО. Около 24% выступают против такого шага.



На вопрос о том, стоит ли премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу посетить Украину с официальным визитом и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, около 55,8% дали положительный ответ.



В свою очередь, 44,2% опрошенных считают, что такой визит не является обязательным.



Относительно того, чью сторону Израиль принимает в этой войне, около 50,3% респондентов ответили, что Иерусалим больше поддерживает Украину.



В свою очередь, 43,5% ответили, что Еврейское Государство придерживается нейтральной позиции, а 6,2% опрошенных больше поддерживают Россию.



В исследовании участвовали 500 респондентов-евреев в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность - 4,8%.