



ООН распустила миссию по расследованию теракта в колонии в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию обстоятельств гибели украинских военнопленных в колонии в селе Еленовка, сообщает Reuters.



Гутерриш пояснил, что миссия не может приехать на место происшествия.



Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик уточнил, что причиной расформирования миссии стало отсутствие необходимых гарантий безопасности и доступа.



«У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий, нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем», - сказал он.



Дюжаррик добавил, что миссия будет сразу же восстановлена, как только ООН получит необходимые гарантии безопасности.



Напомним, российские пропагандисты заявили о якобы прицельных ударах ВСУ по колонии, где содержатся украинские пленные. В рф распространяют легенду, что удар был совершен с целью убийства пленных, которые "начали давать показания". По информации росСМИ, количество убитых возросло до 53, еще 75 ранены.



В украинской разведке сообщают, что артиллерийские удары в направлении Еленовки была со стороны оккупантов. Накануне украинских пленных перевели в промзону, по которой 29 июля был нанесен удар.