



ООН призвала выделить деньги Украине перед усилением войны

Организация объединенных наций обратилась с призывом выделить 46 млрд долларов на 2024 год для помощи миллионам людей, пострадавших от гуманитарных кризисов по всему миру, в частности на палестинских территориях, в Судане и Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы ООН по оказанию помощи Мартина Гриффитса.

Гуманитарная система сталкивается с серьезным кризисом финансирования: в прошлом году было профинансировано чуть более одной трети из 57 млрд долларов, необходимых для оказания помощи, сообщило УКГВ в своей ежегодной оценке глобальных гуманитарных потребностей.

Гриффитс назвал это "самым большим дефицитом финансирования за последние годы". По его словам, было трудно снизить призыв до 2024 года и обеспечить, чтобы агентства по оказанию помощи были "реалистичными, целенаправленными и трезвыми" при оценке потребностей.

Ближний Восток в целом, а также Газа и Западный Берег, вероятно, станут зоной наибольшей потребности, считает чиновник.

"Но Украина переживает отчаянные времена и войну, которая возобновится в полную силу в следующем году. Это потребует много внимания", - отметил Гриффитс.