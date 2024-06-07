



ООН осуждает нападение на суданскую деревню, где погибли более 100 человек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение военизированных формирований на деревню в Судане, в результате которого, по сообщениям, погибло более 100 человек.



Силы быстрой поддержки (СБП), которые воюют с регулярной армией с апреля 2023 года, атаковали центральную деревню Вад аль-Нура в штате Аль-Джазира с применением тяжелой артиллерии, сообщила продемократическая группа "Комитет сопротивления Мадани".



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По имеющимся данным, число жертв составило "более 104 человек".



"Генеральный секретарь решительно осуждает нападение, предположительно совершенное Силами быстрой поддержки (СБП) в деревне Вад-ан-Нура, штат Джазира, в результате которого, по некоторым данным, погибло более 100 человек", - говорится в заявлении пресс-секретаря Стефана Дюжаррика, который призвал все стороны войны в Судане воздерживаться от нападений, причиняющих вред гражданскому населению.

