Олаф Шольц анонсировал 7 млрд евро помощи для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с обнадеживающей для Украины новостью В этот период, пока США решают свои внутренние проблемы, страны ЕС продолжают поддерживать Украину.



“Мы с президентом Байденом согласны: мы хотим продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. В 2024 году Германия предоставит военные товары на сумму более семи миллиардов евро”, - написал Шольц в своем аккаунте в соцсети Х.

President Biden and I agree: we want to continue to provide Ukraine with financial, humanitarian and military support. Today, I spoke to @POTUS on the phone. Germany is providing more than seven billion euros in military goods in 2024.