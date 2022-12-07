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Офир Софер: Закон о возвращении следует изменить
07.12.2022 20:38 Алина Груднева

Офир Софер: Закон о возвращении следует изменить

Депутат от Религиозного сионизма Офир Софер, назначенный на пост следующего министра алии и интеграции, считает, что Закон о возвращении следует изменить.

 
"Похоже, что Закон о возвращении должен быть так или иначе исправлен", — сказал он в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ". 
 
По словам Софера, сначала ему нужно вступить в должность и тщательно изучить все детали.
 
"Я знаю проблемы, но когда я глубоко их изучу, я смогу решить их по-другому", - отметил он.

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