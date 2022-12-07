



Офир Софер: Закон о возвращении следует изменить

Депутат от Религиозного сионизма Офир Софер, назначенный на пост следующего министра алии и интеграции, считает, что Закон о возвращении следует изменить.

"Похоже, что Закон о возвращении должен быть так или иначе исправлен", — сказал он в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

По словам Софера, сначала ему нужно вступить в должность и тщательно изучить все детали.

"Я знаю проблемы, но когда я глубоко их изучу, я смогу решить их по-другому", - отметил он.