



Официально! ​​​​​​​Байден дал разрешение Украине бить американским оружием по РФ

Президент США Джо Байден дал Украине разрешение бить американским оружием по военным объектам на территории РФ. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.



"Это - право президента, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью", - отметил Блинкен.



Речь идет о нанесении ударов по целям на территории России, которые атаковали Харьков.



Выступая на пресс-конференции в Праге после неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО, госсекретарь США сообщил, что разрешение было дано в ответ на запрос из Киева.



"В последние несколько недель Украина обратилась к нам за разрешением на использование оружия, которое мы предоставляем для защиты от агрессии, в том числе против российских сил, которые накапливаются на российской стороне границы и затем атакуют Украину. Это было передано президенту, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия для этой цели", - подчеркнул Блинкен.



О том, каким именно оружием Украина сможет бить по территории России написал The Wall Street Journal. По данным источников газеты, разрешение США пока не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.



США позволяет ВСУ использовать управляемые боеприпасы GMLRS, системы HIMARS и артиллерию. Удары можно наносить только по командным пунктам, складам оружия и другим объектам, которые используются российскими войсками для атак на Харьковскую область.