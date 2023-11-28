



Одобрена продажа крупнейшей партии российских истребителей и вертолетов Ирану



Иранское информационное агентство "Тасним" сообщило сегодня 28 ноября об окончательном одобрении сделки по продаже истребителей и вертолетов российского производства для ВВС Ирана.



Согласно сообщению, заместитель министра обороны Ирана Сейед Мехди Фархи подтвердил агентству, что Тегеран одобрил крупнейшую закупку в истории иранских ВВС за последние два десятилетия. По словам министра, сделка также была одобрена в Москве.



Заместитель министра обороны заявил, что Иран приобретет истребители Су-35, современные боевые вертолеты Ми-28 и учебно-тренировочные самолеты Як-130. О продаже самолета Су-35 Ирану было объявлено еще в прошлом году, и в Тегеране рассчитывали, что самолет поступит на вооружение в 2023 году - надежда, которая, вероятно, уже не оправдается.



Модернизация стареющих иранских ВВС, оснащенных в основном местными модификациями американских самолетов, переданных Ирану в 1970-х годах, - задача, которую Тегерану было трудно решить из-за сильного международного давления, не позволяющего передавать иранцам передовые вооружения. Но после начала войны на Украине, и после того, как Иран начал поставлять российской армии беспилотники различных моделей, Москва демонстрирует готовность к такому военному сотрудничеству с Ираном.

