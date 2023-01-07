



Один на рождественской службе. Путин забыл смысл слова "собор"

Сайт kremlin.ru опубликовал сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, а также фотографии и видео главы государства на рождественском богослужении.



На опубликованных Кремлем фото- и видеоматериалах Владимир Путин во время службы находится в качестве прихожанина в полном одиночестве. Видео снято в Благовещенском соборе Кремля.



Путин сказал, что «светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления», а также «служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость». Кому именно сказал это Путин - непонтяно.