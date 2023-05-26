



ОАЭ и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

ОАЭ и Япония сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны в присутствии ряда высших руководителей Министерства обороны.



Документ подписали помощник заместителя министра обороны по поддержке и оборонной промышленности генерал-майор Мубарак Саид Гафан Аль Джабри и посол Японии в ОАЭ Акио Исомата.



Соглашение, подписанное в штаб-квартире министерства в Абу-Даби, направлено на проведение совместных исследований, разработок и производственных проектов, а также на укрепление двусторонних связей и более широкое сотрудничество, особенно в военной и оборонной промышленности.