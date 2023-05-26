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ОАЭ и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны
26.05.2023 19:20 Евгения Маркова

ОАЭ и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

ОАЭ и Япония сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны в присутствии ряда высших руководителей Министерства обороны.

Документ подписали помощник заместителя министра обороны по поддержке и оборонной промышленности генерал-майор Мубарак Саид Гафан Аль Джабри и посол Японии в ОАЭ Акио Исомата.

Соглашение, подписанное в штаб-квартире министерства в Абу-Даби, направлено на проведение совместных исследований, разработок и производственных проектов, а также на укрепление двусторонних связей и более широкое сотрудничество, особенно в военной и оборонной промышленности.

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