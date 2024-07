NYT: Украина не сможет начать наступление ранее следующего года

Кто куда, а западная пресса, не успел окончиться саммит НАТО, начала разгонять кремлевские нарративы.



Итак, что на этот раз выдала New York Times.



Издание заявляет, что “Украина не будет готова начать масштабное контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории до следующего года, поскольку обещанные союзниками пакеты военной помощи поступают очень медленно”. С таким материалом газета The New York Times появилась всем на глаза.



Хочется напомнить, как в феврале 2022 года все западные газеты писали о том, что Украина вся падет за пару недель или месяцев. Никто не учел, что украинцы не готовы сдаваться, а главное - не читают иностранных газет во время стрельбы.



Собеседники издания подтверждают, что доставка обещанной на саммите НАТО помощи в виде ракет, боевых машин, боеприпасов и средств ПВО из США и европейских стран на линию фронта займет недели, если не месяцы. Некоторое из анонсированного оружия еще даже не закуплено и не произведено.



Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил NYT, что украинцы и дальше будут обороняться в течение следующих шести месяцев, но в постоянном движении на поле боя, которое "в конце концов не позволит им достичь значительных успехов".



Министерство обороны США представляет свою страну. Министерство обороны США на саммите НАТО обмануло ожидания украинской стороны?



А вообще, знаете, есть еще Европа, которой, как и заявил Трамп, нужно рассчитывать на себя.



Что произошло в Европе. Особенно ничего нового. Невероятная Метте Фредериксен из маленькой страны Дании отдала Украине просто все. Все ПВО. Всю артиллерию. И F-16 в придачу. Смелая верная женщина - настоящий друг.



Новоизбранный премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер (Лейбористская партия). Сделал ряд громких заявлений до саммита и даже во время. Мол, Украина может бить Storm Shadow вглубь РФ. Ведь в это суть права на оборону. А потом, послушав Байдена, сказал вдруг: “нас не так поняли”.



Канцлер Шольц. Ну, это Шольц. Было б удивительно, если б вдруг было наоборот.



На самом деле всей Европе стоит помнить о том, что Америка, в случае чего, далеко - через океан. Предательство всегда стоит дорого. И если сейчас Украина будет предана, за это заплатят все.