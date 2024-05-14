



NYT: Россия с 2023 года строит в Беларуси хранилище ядерного оружия

Издание The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки, полученные компанией Maxar заявляет, что Россия с 2023 года строит ядерную базу на территории Беларуси вблизи небольшого населенного пункта Осиповичи.



Строительные работы на объекте ведутся с 2023 года.Несколько характерных деталей указывают на то, что Россия намерена хранить там ядерное оружие.



Вокруг военного объекта, построенного еще в советские времена были приняты “уникальные меры безопасности для российских ядерных хранилищ” - три ряда ограждений.



Уильям Мун, бывший сотрудник Министерства обороны США, утверждает, что это явный признак того, что территорию готовят к хранению ядерного оружия. Ранее он сотрудничал с Россией по вопросам безопасности ядерных боеголовок. “Когда мы работали с их стандартами, они требовали этот третий ряд ограждений”.



На въезде на территорию базы установлен контрольно-пропускной пункт. По словам Майкла Дуитсмана, эксперта по ядерному оружию из американского Middlebury Institute, это особенность, “которой нет на других российских базах”.



Погрузочная платформа на объекте была оснащена крышей, чтобы скрыть ее от спутниковых снимков. Предполагается, что эта платформа ведет к подземным бункерам советской эпохи — идеальному месту для хранения ядерного оружия.



Кроме того, в середине прошлого года на объекте была установлена система противовоздушной обороны.



Уильям Мун утверждает, что в прошлом видел подобную модернизацию объектов именно на российских ядерных базах.

