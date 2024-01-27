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Новый скандал вокруг Sky News: ситуацию в Газе сравнили с Холокостом
27.01.2024 19:38 Алина Груднева

Новый скандал вокруг Sky News: ситуацию в Газе сравнили с Холокостом

Вокруг телеканала Sky News разгорелся очередной скандал из-за некорректных высказываний ведущей.

В интервью с депутатом Кнессета Дани Даноном журналистка сравнила эвакуацию жителей Газы с Холокостом.

Депутат рассказывал, что каждый человек в мире, если пожелает переехать в другую страну, должен иметь на это право.

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"Это вид добровольной миграции, аналогичный той, которую многие евреи испытали во время Холокоста, как я полагаю", - сказала ведущая.

Данон на это высказывание моментально взорвался, спросив, как она смеет сравнивать такие вещи.

"Тебе должно быть стыдно за такое сравнение. Это унизительное и антисемитское сравнение. Я не позволю тебе говорить о Холокосте и сравнивать его с тем, что происходит сегодня. То, что ты только что сказала, - это чистой воды антисемитизм. Сравнивать Холокост с тем, что происходит сегодня в Газе, - это чистой воды антисемитизм", - возмутился он, пока ведущая пыталась вставить свои оправдания.

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