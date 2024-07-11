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Новый премьер Британии: отношения с США - сильнее, чем когда-либо
11.07.2024 12:32 Алина Груднева

Новый премьер Британии: отношения с США - сильнее, чем когда-либо

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвел итоги своей первой официальной встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

По данным Reuters, глава правительства Соединенного Королевства поблагодарил Америку за крепкие отношения.

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"Особые отношения очень важны. Они были выкованы в сложных обстоятельствах и выдержали так долго, а сейчас они сильнее, чем когда-либо", – отметил он.

Стармер добавил, что рад прибыть в США, чтобы лично подтвердить преданность Соединенного Королевства НАТО.

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