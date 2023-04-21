



Новый опрос: “Махане Мамлахти“ опережает “Ликуд“

Блок коалиционных партий получил бы лишь 52 мандата, а оппозиционный блок – 68. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса общественного мнения, проведенного доктором Менахемом Лазаром, директором Panels Politics, по заказу издания Maariv.



Опрос также показывает, что тенденция в характеристиках голосования, отмеченная специалистами на прошлой неделе, в целом, продолжается.

Несмотря на то, что, согласно опросу, оппозиционный блок получил бы большинство, если выборы состоялись уже сегодня, продолжается усиление партии “Махане Мамлахти“, которая на данный момент становится крупнейшей.



Согласно опросу, “Махане Мамлахти“ получила бы 27 мест в Кнессете, за ним следует “Ликуд“ с 26 местами. “Еш Атид“ получит 19 мест вместо нынешних 24.

ШАС получила бы 9 мест, за ним следует “Яхадут а-Тора“ с семью местами. “Мерец“, “Хадаш-Тааль“ и НДИ - по 6 мест, а “Оцма Йегудит“ и Религиозный сионизм - по 5 мест каждая. РААМ была ба самой маленькой партией, всего с 4 местами.





