



Новая Зеландия ввела санкции против россиян и белорусов

Новая Зеландия сегодня, 21 июля, ввела санкции против РФ и Беларуси. Под ограничения попали предприятия российского военно-промышленного комплекса и финансовые учреждения.



Об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута, сообщает РБК-Украина.



Новые санкции направлены против российского военно-промышленного комплекса, военизированных формирований и лиц, причастных к незаконной перевозке и депортации украинских детей в Россию.



"Новая Зеландия продолжает поддерживать Украину и осуждает физических и юридических лиц, которые способствуют мерзким действиям России", - заявила Нанайя Махута.



По ее словам, трое российских граждан, которые попали под эти санкции, недавно были причастны к разлуке детей с семьями, способствуя депортации детей в Россию.



"Новая Зеландия осуждает эти отвратительные, подлые и аморальные действия и призывает Россию немедленно прекратить продолжающееся насильственное нападение на Украину, ее народ и ее детей", - добавила министр.



Также ограничения были введены против 14 физических и юридических лиц российского оборонно-промышленного комплекса, которые разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии (такие, как микроэлектроника и полупроводники), которые Россия использует для ведения войны против Украины.



В Новой Зеландии подчеркнули, что Беларусь активно поддерживает Россию, поскольку она продолжает нарушать международное право и подрывать международный мир и безопасность.



Министр заявила, что белорусский режим подтвердил, что контролируемое Россией ядерное оружие размещено на его территории, которая граничит с Украиной.



Новая Зеландия решительно выступает против распространения и совместного использования ядерного оружия и рассматривает этот шаг как прямую угрозу Украине, ее соседним союзникам и дальнейшую попытку дестабилизировать регион.



"Шесть белорусских организаций, попавших под санкции, включают белорусские банки и свидетельствуют о том, что Новая Зеландия продолжает осуждать действия Беларуси", - заявила Махута.

