



Нидерланды подписали контракт с Elbit Systems о поставке оружия на $ 305 млн

Израиль и Нидерланды подписали пятилетний контракт о поставках оружия на сумму 305 миллионов долларов, сообщило вчера министерство обороны Израиля.



Израильский производитель оружия Elbit Systems поставит 20 артиллерийских систем PULS, включая боеприпасы, а также услуги по обучению и поддержке.



Сделка была подписана Управлением международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT) генералом Яиром Куласом в Нидерландах со своим голландским коллегой, командующим Королевской армией Нидерландов генералом Мартином Вейненом.



"Для меня большая честь возглавить первый межправительственный оборонный контракт с Нидерландами на дальнобойную точную реактивную артиллерийскую систему PULS", — сказал Кулас. — "Это знаменательное событие символизирует стратегические отношения между нашими странами и дает возможность укрепить наше партнерство, основанное на взаимных ценностях и морали".



Оружейная сделка является одним из крупнейших соглашений, подписанных между Израилем и европейской страной за последние годы.



Бежалель Махлис, президент и главный исполнительный директор Elbit, добавил в своем заявлении: "Приобретение решения PULS от Elbit Systems повысит способность Королевской армии Нидерландов обеспечивать эффективную непрямую огневую поддержку. Это также обеспечит совместимость с клиентами НАТО, которые приобрели эти системы".

