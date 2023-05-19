Новости » Политика
Нидерланды подписали контракт с Elbit Systems о поставке оружия на $ 305 млн
19.05.2023 08:02 Евгения Маркова

Нидерланды подписали контракт с Elbit Systems о поставке оружия на $ 305 млн

Израиль и Нидерланды подписали пятилетний контракт о поставках оружия на сумму 305 миллионов долларов, сообщило вчера министерство обороны Израиля.

Израильский производитель оружия Elbit Systems поставит 20 артиллерийских систем PULS, включая боеприпасы, а также услуги по обучению и поддержке.

Сделка была подписана Управлением международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT) генералом Яиром Куласом в Нидерландах со своим голландским коллегой, командующим Королевской армией Нидерландов генералом Мартином Вейненом.

"Для меня большая честь возглавить первый межправительственный оборонный контракт с Нидерландами на дальнобойную точную реактивную артиллерийскую систему PULS", — сказал Кулас. — "Это знаменательное событие символизирует стратегические отношения между нашими странами и дает возможность укрепить наше партнерство, основанное на взаимных ценностях и морали".

Оружейная сделка является одним из крупнейших соглашений, подписанных между Израилем и европейской страной за последние годы.

Бежалель Махлис, президент и главный исполнительный директор Elbit, добавил в своем заявлении: "Приобретение решения PULS от Elbit Systems повысит способность Королевской армии Нидерландов обеспечивать эффективную непрямую огневую поддержку. Это также обеспечит совместимость с клиентами НАТО, которые приобрели эти системы".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы