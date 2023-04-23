



PULS вместо HIMARS. Нидерланды предпочли израильскую РСЗО американской

Нидерланды собираются приобрести у Израиля артиллерийские ракетные системы. Министр обороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат подтвердил, что голландская армия будет оснащена ракетными установками PULS (Precise and Universal Launching System) производства Elbit Land Systems. Министр не раскрыл сумму сделки, но испанский сайт Infodefensa указывает, что ее стоимость оценивается более чем в 0,5 миллиарда евро.



В своем заявлении голландский министр пояснил, что он оценил две системы, отвечающие его требованиям: HIMARS и PULS, и пришел к выводу, что последняя отличается по нескольким параметрам. По сравнению с американской системой HIMARS, она может нести больше ракет, позволяет закупить больше ракет при том же бюджете, а также может быть доступна раньше. И ко всему этому он добавляет, что PULS в будущем будет пригодна для боеприпасов европейских производителей.



Elbit Systems описывает пусковую установку как "автономную" артиллерийскую ракетную систему. В отличие от стандартной артиллерии, при использовании PULS нет необходимости перемещать артиллерийские подразделения в зависимости от требуемой дальности стрельбы; универсальное решение может вести огонь различными типами боеприпасов на различные дальности с одной и той же позиции, на расстояния до 300 км.



Многоцелевая пусковая установка имеет два модуля POD; каждый модуль POD предназначен для определенного типа ракет: Accular 122 мм (18 ракет) с дальностью стрельбы до 35 км, Accular 160 мм (10 ракет) с дальностью стрельбы до 40 км, EXTRA (4 ракеты) с дальностью стрельбы до 150 км и Predator Hawk (2 ракеты) с дальностью стрельбы до 300 км.