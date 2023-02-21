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Нетаниягу встретился с американскими сенаторами: что известно
21.02.2023 20:26 Алина Груднева

Нетаниягу встретился с американскими сенаторами: что известно

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с американскими сенаторами в Иерусалиме.

Он, в частности, встретился с сенатором-республиканцем Джимом Ришем и сенатором-демократом Алексом Падиллой. 

"Несмотря на разногласия, США остаются нашим самым большим другом", - цитирует его слова пресс-служба канцелярии главы правительства.

Относительно каких именно разногласий идет речь, не уточняется. Это может бить политика Израиля в отношении палестинцев или плана правовой реформы.

Уточняется, что стороны обсудили "Соглашения Авраама" и возможности их расширения. Также внимание, традиционно, было уделено иранской угрозе.
 

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