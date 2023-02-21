



Нетаниягу встретился с американскими сенаторами: что известно

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с американскими сенаторами в Иерусалиме.



Он, в частности, встретился с сенатором-республиканцем Джимом Ришем и сенатором-демократом Алексом Падиллой.



"Несмотря на разногласия, США остаются нашим самым большим другом", - цитирует его слова пресс-служба канцелярии главы правительства.



Относительно каких именно разногласий идет речь, не уточняется. Это может бить политика Израиля в отношении палестинцев или плана правовой реформы.



Уточняется, что стороны обсудили "Соглашения Авраама" и возможности их расширения. Также внимание, традиционно, было уделено иранской угрозе.

