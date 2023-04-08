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Нетаниягу семье погибших сестер: мы сведем счеты с убийцами
08.04.2023 21:17 Алина Груднева

Нетаниягу семье погибших сестер: мы сведем счеты с убийцами

После публикации имен погибших девушек во вчерашнем теракте в Иорданской долине, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования их семье.

Напомним, что в результате расстрела автомобиля на перекрестке Хамра погибли 16-летняя Рина Мириам Ди и ее сестра 20-летняя Майя Эстер Ди.

Глава правительства призвал молиться за выздоровление их тяжело раненой матери, 48-летней Иман Люси Ди.

"Наши силы преследуют террористов по горячим следам. Это только вопрос времени,  не столь долгого, пока мы не сведем с ними счеты, как мы свели счеты со всеми без исключения убийцами в последние месяцы", - сказал он.
 

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