



Нетаниягу семье погибших сестер: мы сведем счеты с убийцами

После публикации имен погибших девушек во вчерашнем теракте в Иорданской долине, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования их семье.



Напомним, что в результате расстрела автомобиля на перекрестке Хамра погибли 16-летняя Рина Мириам Ди и ее сестра 20-летняя Майя Эстер Ди.



Глава правительства призвал молиться за выздоровление их тяжело раненой матери, 48-летней Иман Люси Ди.



"Наши силы преследуют террористов по горячим следам. Это только вопрос времени, не столь долгого, пока мы не сведем с ними счеты, как мы свели счеты со всеми без исключения убийцами в последние месяцы", - сказал он.

