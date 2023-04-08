Теракт в Иорданской долине: разрешены к публикации имена погибших сестер
Вечером, 8 апреля, были разрешены к публикации имена двух погибших во вчерашнем теракте в Иорданской долине сестер.
Ими оказались 16-летняя Рина Мириам Ди и ее сестра 20-летняя Майя Эстер Ди.
Как сообщалось ранее, их мать, 48-летняя Иман Люси Ди, по-прежнему находится в критическом состоянии. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели ей седативные.
Накануне появилась информация, что погибшие девушки были репатриантками из Великобритании. Министерство иностранных дел Соединенного Королевства подтвердило, что все трое были гражданами страны. Их похороны состоятся завтра в 17:00 на кладбище в Кфар-Эцион.
הותר לפרסום: הנרצחות בפיגוע בבקעה - האחיות רינה ומאיה די pic.twitter.com/6OnmNKl8mi— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 8, 2023
После этой публикации премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования их семье, а также призвал молиться за исцеление их матери.
"Наши силы преследуют террористов по горячим следам. Это только вопрос времени, не столь долгого, пока мы не сведем с ними счеты, как мы свели счеты со всеми без исключения убийцами в последние месяцы", - сказал он.
Тем временем, протестующие против правовой реформы в Тель-Авиве почтили память убитых в терактах, в том числе погибшего в Тель-Авиве итальянского туриста, минутой молчания.
דקה דומיה בבית הנשיא. pic.twitter.com/EhtcX7Oqyc— The Black (@beersehva) April 8, 2023
We stand with the victims of the terrorist attacks of the last few days, which took the lives of an Italian tourist & 2 Israeli-British women, as well as injuring foreign tourists.— Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2023
Terrorism doesn’t discriminate. Anyone is a potential victim. pic.twitter.com/Um34JXS6e3