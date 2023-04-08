Новости » Арабо-израильский конфликт
Теракт в Иорданской долине: разрешены к публикации имена погибших сестер
08.04.2023 21:04 Алина Груднева

Теракт в Иорданской долине: разрешены к публикации имена погибших сестер

Вечером, 8 апреля, были разрешены к публикации имена двух погибших во вчерашнем теракте в Иорданской долине сестер.

Ими оказались 16-летняя Рина Мириам Ди и ее сестра 20-летняя Майя Эстер Ди.

Как сообщалось ранее, их мать, 48-летняя Иман Люси Ди, по-прежнему находится в критическом состоянии. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели ей седативные.

Накануне появилась информация, что погибшие девушки были репатриантками из Великобритании. Министерство иностранных дел Соединенного Королевства подтвердило, что все трое были гражданами страны. Их похороны состоятся завтра в 17:00 на кладбище в Кфар-Эцион.
 


После этой публикации премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования их семье, а также призвал молиться за исцеление их матери.

"Наши силы преследуют террористов по горячим следам. Это только вопрос времени,  не столь долгого, пока мы не сведем с ними счеты, как мы свели счеты со всеми без исключения убийцами в последние месяцы", - сказал он.

Тем временем, протестующие против правовой реформы в Тель-Авиве почтили память убитых в терактах, в том числе погибшего в Тель-Авиве итальянского туриста, минутой молчания.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы