Теракт в Иорданской долине: разрешены к публикации имена погибших сестер

Вечером, 8 апреля, были разрешены к публикации имена двух погибших во вчерашнем теракте в Иорданской долине сестер.



Ими оказались 16-летняя Рина Мириам Ди и ее сестра 20-летняя Майя Эстер Ди.



Как сообщалось ранее, их мать, 48-летняя Иман Люси Ди, по-прежнему находится в критическом состоянии. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели ей седативные.



Накануне появилась информация, что погибшие девушки были репатриантками из Великобритании. Министерство иностранных дел Соединенного Королевства подтвердило, что все трое были гражданами страны. Их похороны состоятся завтра в 17:00 на кладбище в Кфар-Эцион.



We stand with the victims of the terrorist attacks of the last few days, which took the lives of an Italian tourist & 2 Israeli-British women, as well as injuring foreign tourists.



Terrorism doesn’t discriminate. Anyone is a potential victim. pic.twitter.com/Um34JXS6e3