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Хадасса Эйн-Керем о состоянии пострадавшей в теракте в Иорданской долине
08.04.2023 20:58 Алина Груднева

Хадасса Эйн-Керем о состоянии пострадавшей в теракте в Иорданской долине

Вечером, 8 апреля, медицинский центр "Хадасса Эйн-Керем" объявил, что состояние 48-летней пострадавшей во вчерашнем теракте в Иорданской долине остается критическим.

Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Женщине вводят седативное, а также она подключена к аппарату ИВЛ. Пациентка находится в отделении интенсивное терапии.

Напомним, прошлой ночью она перенесла срочную ортопедическую операцию. По словам врачей, возле пострадавшей находится ее семья. Женщина потеряла в теракте двух дочерей 16 и 20 лет.


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