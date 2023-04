Хадасса Эйн-Керем о состоянии пострадавшей в теракте в Иорданской долине

Вечером, 8 апреля, медицинский центр "Хадасса Эйн-Керем" объявил, что состояние 48-летней пострадавшей во вчерашнем теракте в Иорданской долине остается критическим.



Врачи продолжают бороться за ее жизнь.



Женщине вводят седативное, а также она подключена к аппарату ИВЛ. Пациентка находится в отделении интенсивное терапии.



Напомним, прошлой ночью она перенесла срочную ортопедическую операцию. По словам врачей, возле пострадавшей находится ее семья. Женщина потеряла в теракте двух дочерей 16 и 20 лет.







Maya, 20, and Rina, 15, Dee, are the victims of the shooting attack in the West Bank on Friday. pic.twitter.com/ivc6JTE8Rs