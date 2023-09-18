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Нетаниягу - Ирану: советую не угрожать нам | Фото: Avi Ohayon (GPO)
18.09.2023 09:40 Алина Груднева

Нетаниягу - Ирану: советую не угрожать нам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед вылетом в США для принятия участия в Генассамблее ООН прокомментировал угрозы со стороны Ирана.

По словам главы правительства, весь мир видит, как Исламская Республика нарушает все свои обязательство и нагло лжет о развитии своего ядерного потенциала и агрессии в регионе.

"Мы будем бороться с обоими этими явлениями. Я слышал сегодняшние угрозы одного из представителей иранского режима. Советую ему не угрожать нам. Он и его режим должны знать, что мы решительно ответим на любое нападение на наш народ и наших граждан", - сказал Нетаниягу.

Как сообщалось ранее, премьер-министр анонсировал встречи с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами, а также с американским миллиардером Илоном Маском.

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