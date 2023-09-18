



Нетаниягу - Ирану: советую не угрожать нам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед вылетом в США для принятия участия в Генассамблее ООН прокомментировал угрозы со стороны Ирана.



По словам главы правительства, весь мир видит, как Исламская Республика нарушает все свои обязательство и нагло лжет о развитии своего ядерного потенциала и агрессии в регионе.



"Мы будем бороться с обоими этими явлениями. Я слышал сегодняшние угрозы одного из представителей иранского режима. Советую ему не угрожать нам. Он и его режим должны знать, что мы решительно ответим на любое нападение на наш народ и наших граждан", - сказал Нетаниягу.



Как сообщалось ранее, премьер-министр анонсировал встречи с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами, а также с американским миллиардером Илоном Маском.