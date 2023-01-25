



Нетаниягу - Бахарав-Миара: никто не вправе отменять результаты выборов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу впервые прокомментировал сообщения о том, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара рассматривает возможность приказать ему взять отпуск из-за конфликта интересов между планом правовой реформы и судебным разбирательством по делу о коррупции.



Соответствующее заявление он сделал во время сегодняшней пресс-конференции о влиянии реформы на израильскую экономику.



"Никто не имеет права отменять результаты выборов. Я работаю по рекомендациям юристов, с которыми работаю. Конфликта интересов нет", — сказал он.



Это первый комментарий Нетаниягу по поводу конфликта интересов. В свою очередь, ранее министр юстиции Ярив Левин направил Бахарав-Миара письмо с предупреждением о том, что такой шаг будет равносилен госперевороту.