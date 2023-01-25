



"Избыточное вмешательство судейских - песок в колесах израильской экономики"



Вечером 25 января премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич проводят пресс-конференцию на фоне предупреждений главы Банка Израиля профессора Амира Ярона о последствиях правовой революции.



"Я слышу опасения по поводу влияния правовой реформы на нашу экономический потенциал, я хочу прояснить ситуацию - правда заключается как раз в обратном", - сказал Нетаниягу. "Наши меры не только не повредят экономике, но и укрепят ее".





"Избыток вмешательства судейских в Израиле подобен песку в колесах израильской экономики", - сказал Нетаниягу. "Правовая реформа призвана вернуть Израиль в семью ведущих демократий мира. Мы привержены независимости суда, которая будет сохранена и будет похожа на большинство демократий в мире. Никто не будет ущемлять права собственности и все будут соблюдать соглашения, между призывами оппозиции и реальностью нет ничего общего", - добавил он.



"Избыточное вмешательство правовой системы у нас - это то, что можно изменить, и когда мы его изменим, мы получим еще несколько процентов роста", - добавил Нетаниягу на пресс-конференции. Он обрушился на оппозицию и упомянул критику, направленную против его правительства в период правления коронавируса. "Наши политические оппоненты клевещут на Израиль в мире, не смыкая глаз, но рынки гораздо умнее", - сказал Нетаниягу.



Премьер-министр добавил, что "когда реформа будет принята, во время переговоров все увидят, что верховенство закона остается нетронутым и даже укрепляется, что демократия остается нетронутой и укрепляется, что право на собственность и соблюдение соглашений будет намного сильнее, и что те, кто инвестирует в Израиль, только выиграют". Отвечая на вопрос о соглашении о конфликте интересов, Нетаниягу сказал: "Я действую точно в соответствии с соглашением, здесь нет никакого конфликта интересов".