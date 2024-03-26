



НАТО уже рассматривает варианты сбития ракет РФ у своих границ

В НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передает RMF FM.



"В НАТО анализируют различные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе НАТО - но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории действия Договора (Альянса. - ред.)", - сказал глава польского МИДа.



Шейна отметил, что нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой в эти выходные было проверкой прочности обороны и бдительности польских Вооруженных сил. По его словам, РФ не хотела ничего провоцировать, ведь россияне знали, что если ракета продвинется дальше вглубь Польши, ее собьют.



Он подчеркнул, что агрессор не должен навязывать Альянсу какие-то правила.



"Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических государств, ЕС начнет задавать определенный тон, когда речь идет о решении конфликта в Украине", – сказал Шейна.



"Мы очень серьезно относимся к угрозам Путина. Он показал, что способен на все. Сейчас, кроме сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, он добился того, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. В июле состоится очередной саммит НАТО. Мы имеем консолидацию стран ЕС, восстановление Веймарского треугольника", – добавил Шейна.



Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.



Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.